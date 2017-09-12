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Крупнейшая сеть кинотеатров в России отказалась от показа «Матильды» из-за угроз
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    Крупнейшая сеть кинотеатров в России отказалась от показа «Матильды» из-за угроз

    15:41  12 Сентября 2017
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    Крупнейшая сеть кинотеатров в России отказалась от показа «Матильды» из-за угроз

    Москва, 12 сентября. Крупнейшая в России объединенная сеть кинотеатров, включающая в себя «Синема парк» и «Формулу кино» отказалась от показа фильма Алексея Учителя «Матильда» из-за угроз со стороны противников фильма. Представители сети кинотеатров объявили, что не могут подвергать опасности посетителей кинотеатров.

    Напомним, накануне неизвестные сожгли автомобиль напротив офиса коллегии адвокатов на Староконюшенном переулке в Москве. Рядом со сгоревшей машиной были найдены бумажные карточки с надписью «За Матильду гореть».

    «Возникший на фоне последних событий резонанс вокруг кинокартины, возможно, поднял ее коммерческий потенциал, но безопасность наших зрителей для нас остается в приоритете», — приводит пресс-служба сети слова главы сети кинотеатров Роман Линин.

    Крупнейшая сеть кинотеатров в России отказалась от показа «Матильды» из-за угроз

    Ранее, напомним, в Екатеринбурге водитель автомобиля УАЗ протаранил кинотеатр «Космос» и поджег машину, в результате чего возник пожар. По некоторым версиям, подозреваемый — известный своими радикально-православными убеждениями — пытался сорвать намеченный показ «Матильды».

    Напомним, главным противником «Матильды» стала депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая заявила, что фильм искажает историю и бросает тень на память последнего российского императора.

    Крупнейшая сеть кинотеатров в России отказалась от показа «Матильды» из-за угроз

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    Автор: Валентин Меликов
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