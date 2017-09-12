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Новости Сирии
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ВСУ выпустили по ДНР более 20 мин за сутки
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    ВСУ выпустили по ДНР более 20 мин за сутки

    15:29  12 Сентября 2017
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    ВСУ выпустили по ДНР более 20 мин за сутки

    Донецк, 12 сентября. Украинские силовики за прошедшие сутки выпустили по территории ДНР свыше 20 мин. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

    На донецком направлении противник вел огонь при помощи минометов, БМП, БТР и стрелкового оружия. По прилегающим районам девяти населенных пунктов была выпущена 21 мина калибром 82 и 120 мм. В результате обстрела в поселке Зайцево было повреждено одно домостроение.

    На мариупольском направлении ВСУ обстреляли из гранатометов различных типов и стрелкового оружия населенные пункты Коминтерново и Октябрь. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. 

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    Автор: Алексей Громов
    #днр #всу #донбасс
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