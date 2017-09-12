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Российская компания представила уникальные шлемы виртуальной реальности
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    Российская компания представила уникальные шлемы виртуальной реальности

    15:25  12 Сентября 2017
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    Российская компания представила уникальные шлемы виртуальной реальности

    Москва, 12 сентября. Шлемы виртуальной реальности, разработанные российскими инженерами, не имеют аналогов во всем мире. В России такие игровые аксессуары производит компания DEUS.

    По словам гендиректора и сооснователя компании Алексея Огиенко, DEUS достаточно компетентна, чтобы выпустить российский аналог.

    Так, шлемы Odin DK2 и Svarog стали новинками российской компании. По характеристиками они превзошли многие из существующих в настоящее время продуктов.

    Odin DK2 является самым маленьким шлемом в мире. При этом его угол обзора равен 110 градусам, а разрешение экрана составляет 2880 на 1440 пикселей. Кроме того, качество изображения у него намного лучше, чем у Oculus Rift и HTC Vive, что показали результаты тестов. У Odin DK2 ниже системные требования. Устройство также настраивается всего за 5 минут.

    Шлем Svarog может выдавать картинку с углом обзора в 170 градусов и разрешением в 5К. Благодаря таким техническим характеристикам пилоты смогут обучаться технике управления на авиатренажерах с максимально реалистичной картинкой.

    Все программное обеспечение и сами шлемы разрабатываются в России, а количество импортных электронных компонентов постепенно сокращается по мере выпуска отечественных аналогов, пишет агентство «Ридус». 

    Напомним, ранее генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации Юрий Шмотин сообщил, что новый турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ пройдет сертификацию в 2020 году.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #виртуальная реальность #шлем
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