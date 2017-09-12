ЛНР: Иностранные наемники приедут обучать силовиков ВСУ в Донбасс

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Луганск, 12 сентября. Оборонное ведомство Луганской народной республики сообщило во вторник, что Вооруженные силы Украины ожидают прибытия в Донбасс западных кураторов для обучения снайперов. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, киевские власти продолжают прибегать к услугам иностранных наемников в зоне так называемой АТО.

В результате разведывательных мероприятий было установлено, что в зоне ответственности 14-й отдельной механизированной бригады ожидают прибытия западных инструкторов, услуги которых обходятся недешево, для обучения снайперов.

Марочко отметил, что, по предварительной версии, наемники прибудут из Латвии.