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ЛНР: Иностранные наемники приедут обучать силовиков ВСУ в Донбасс
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    ЛНР: Иностранные наемники приедут обучать силовиков ВСУ в Донбасс

    15:17  12 Сентября 2017
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    ЛНР: Иностранные наемники приедут обучать силовиков ВСУ в Донбасс

    Луганск, 12 сентября. Оборонное ведомство Луганской народной республики сообщило во вторник, что Вооруженные силы Украины ожидают прибытия в Донбасс западных кураторов для обучения снайперов. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко. 

    По его словам, киевские власти продолжают прибегать к услугам иностранных наемников в зоне так называемой АТО.

    ЛНР: Иностранные наемники приедут обучать силовиков ВСУ в Донбасс

    В результате разведывательных мероприятий было установлено, что в зоне ответственности 14-й отдельной механизированной бригады ожидают прибытия западных инструкторов, услуги которых обходятся недешево, для обучения снайперов. 

    Марочко отметил, что, по предварительной версии, наемники прибудут из Латвии. 

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    Автор: Дана Балан
    #всу #донбасс #украина #лнр
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