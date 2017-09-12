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В ОБСЕ раскритиковали посягательства на независимость украинского омбудсмена
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    В ОБСЕ раскритиковали посягательства на независимость украинского омбудсмена

    16:34  12 Сентября 2017
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    В ОБСЕ раскритиковали нападки на независимость уполномоченного по правам человека на Украине

    В кулуарах ежегодного совещания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Варшаве подвергли жесткой критике нападки на независимость уполномоченного по правам человека на Украине. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказали в Международной мониторинговой организации CIS-EMO. 

    В ходе совещания ОБСЕ аналитик CIS-EMO Алексей Семенов выступил с докладом о том, что независимость уполномоченного по правам человека на Украине находится под угрозой.

    «Очевидно, что члены парламента могут оказаться под давлением во время голосования, и в результате должность омбудсмена может быть занята политическим назначенцем, который будет действовать в интересах своей партии. Омбудсмен — это важнейший механизм парламентского контроля, который должен быть независимым. Это ключевая должность в тех государствах, стремящихся быть демократическими. Во всем мире омбудсмена выбирают тайно и среди авторитетных юристов и правозащитников. Данное изменение в законодательстве Украины является очевидной попыткой определенных политических сил политизировать должность омбудсмена в угоду партийным интересам», — заключил эксперт.

    В ОБСЕ раскритиковали нападки на независимость уполномоченного по правам человека на Украине

    После заседания представители украинской делегации и украинских НПО в кулуарах конференции лично заявили, что критиковать Украину имеют право только граждане Украины.

    «Ежегодное совещание ОБСЕ посвящено выполнению обязательств стран-участниц в области прав человека и открыто для представителей гражданского общества. Представители национальных и международных НПО имеют возможность озвучить факты и высказать свое мнение по поводу ситуации с правами человека в той или иной стране. Мнение международных НПО имеет большое значение ввиду того, что их представители могут более открыто высказаться, поскольку вероятность того, что на их представителей будет оказано давление со стороны властей, меньше», — прокомментировал ФАН Алексей Семенов.

    Кроме того, по мнению представителей Украины, нет ничего страшного, что в стране заблокировали «ВКонтакте», поскольку «на этом сайте сидели только школьники». И это несмотря на то, что на момент блокировки «ВКонтакте» занимал третье место по популярности на Украине, обгоняя Facebook, который занимал шестое место. Также представители украинских НПО выразили поддержку решению украинского правительства о блокировке «Яндекса», поскольку «Яндекс» — это проект КГБ и собирает информацию об украинцах».

    «Украинская делегация всячески препятствует озвучиванию критической информации, а украинские НПО проявляют удивительное единодушие с официальной позицией украинского МИДа, что дает основание полагать, что либо на них оказывается давление, либо эти НПО зависимы от правительства и фактически не являются неправительственными организациями. Очевидно, что ситуация с правами человека на Украине ухудшается, но вместо того, чтобы воспринять критику, украинская сторона игнорирует факты и в лучших советских традициях заявляет о том, что «народ и партия едины», — добавил эксперт.

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    Автор: Илья Муромский
    #украина #обсе #свобода #демократия #социальная сеть
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