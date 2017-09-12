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Киркоров рассказал, как помогал своим детям на их первом концерте в Сочи
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    Киркоров рассказал, как помогал своим детям на их первом концерте в Сочи

    15:01  12 Сентября 2017
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    Киркоров рассказал, как помогал своим детям на их первом концерте в Сочи

    Сочи, 12 сентября. Дети знаменитого российского певца Филиппа Киркорова примут участие в концерте поп-короля в Сочи, исполнив любимые песни отца перед многотысячным залом.

    Пятилетние Алла-Виктория и Мартин прибыли во вторник в девять часов утра на репетицию своего первого большого концерта. Сам Киркоров, который волновался не меньше дебютантов, помогал детям освоиться на сцене.

    Киркоров рассказал, как помогал своим детям на их первом концерте в Сочи

    «Я спросил, какую из моих песен им хотелось бы исполнить, и выбор оказался неожиданным. Я сильно нервничал, ведь дети, хотя и живут в артистической среде, до сих пор видели сцену или из зала, или из-за кулис. Вышли они на нее впервые», — рассказал артист изданию Дни.ру.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #дети #сочи #киркоров #концерт
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