Киркоров рассказал, как помогал своим детям на их первом концерте в Сочи

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Сочи, 12 сентября. Дети знаменитого российского певца Филиппа Киркорова примут участие в концерте поп-короля в Сочи, исполнив любимые песни отца перед многотысячным залом.

Пятилетние Алла-Виктория и Мартин прибыли во вторник в девять часов утра на репетицию своего первого большого концерта. Сам Киркоров, который волновался не меньше дебютантов, помогал детям освоиться на сцене.