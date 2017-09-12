Британский суд отказал павиану в праве на собственные селфи

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Лондон, 12 сентября. Зоозащитная организация PETA проиграла суд фотографу Дэвиду Слейтеру. Предметом разбирательства стали селфи, которые сделала обезьяна.

Хохлатый павиан по кличке Наруто случайно сфотографировал себя на фотоаппарат Слейтера, сообщают «Аргументы и факты».

Зоозащитники PETA пытались доказать, что все сделанные селфи принадлежат самому животному. Но британский суд встал на сторону владельца фотоаппарата. Теперь все права у Дэвида Слейтера.

Фотограф согласился пожертвовать 25% от любых будущих доходов, полученных от использования или продажи фото обезьяны, на благотворительные проекты, которые защищают среду обитания хохлатых макак в Индонезии.