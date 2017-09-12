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Британский суд отказал павиану в праве на собственные селфи
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    Британский суд отказал павиану в праве на собственные селфи

    14:59  12 Сентября 2017
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    Британский суд отказал павиану в праве на собственные селфи

    Лондон, 12 сентября. Зоозащитная организация PETA проиграла суд фотографу Дэвиду Слейтеру. Предметом разбирательства стали селфи, которые сделала обезьяна.

    Хохлатый павиан по кличке Наруто случайно сфотографировал себя на фотоаппарат Слейтера, сообщают «Аргументы и факты».

    Зоозащитники PETA пытались доказать, что все сделанные селфи принадлежат самому животному. Но британский суд встал на сторону владельца фотоаппарата. Теперь все права у Дэвида Слейтера.

    Фотограф согласился пожертвовать 25% от любых будущих доходов, полученных от использования или продажи фото обезьяны, на благотворительные проекты, которые защищают среду обитания хохлатых макак в Индонезии.

     

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    Автор: Рина Брусникина
    #суд #селфи #лондон #фото
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