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Украина
Проект бюджета Украины на 2018 год не включает погашение долга в $3 млрд России
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    Проект бюджета Украины на 2018 год не включает погашение долга в $3 млрд России

    15:00  12 Сентября 2017
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    Проект бюджета Украины на 2018 год не включает погашение долга в $3 млрд России

    Киев, 12 сентября. Украинский кабмин не включил в проект госбюджета 2018 года выплаты России долга в размере 3 млрд долларов, пишут украинские СМИ, ссылаясь на источники в правительстве. 

    Проект госбюджета Украины проходит согласование в министерствах, по словам источника украинских СМИ в правительстве, в бюджете не предусмотрено 3 млрд долларов на выплату долга Москве. Отметим, что суверенные евробонды Украина были размещены в пользу России в 2013 году, до 2015 года украинские власти обслуживали долг. Позднее Киев обратился к Москве, предложив реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях.

    Российская сторона настаивала на суверенном характере долга, Киев не пошел на урегулирование, поэтому дело передали в судебную инстанцию. Суд Лондона обязал украинские власти в марте текущего года погасить задолженность. Кроме того, каждый день просрочки оценен в 673 тысячи долларов.

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    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #украина #госдолг
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