Проект бюджета Украины на 2018 год не включает погашение долга в $3 млрд России

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Киев, 12 сентября. Украинский кабмин не включил в проект госбюджета 2018 года выплаты России долга в размере 3 млрд долларов, пишут украинские СМИ, ссылаясь на источники в правительстве.

Проект госбюджета Украины проходит согласование в министерствах, по словам источника украинских СМИ в правительстве, в бюджете не предусмотрено 3 млрд долларов на выплату долга Москве. Отметим, что суверенные евробонды Украина были размещены в пользу России в 2013 году, до 2015 года украинские власти обслуживали долг. Позднее Киев обратился к Москве, предложив реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях.

Российская сторона настаивала на суверенном характере долга, Киев не пошел на урегулирование, поэтому дело передали в судебную инстанцию. Суд Лондона обязал украинские власти в марте текущего года погасить задолженность. Кроме того, каждый день просрочки оценен в 673 тысячи долларов.