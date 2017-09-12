Конкурентность и безоговорочная легитимность: эксперты подвели итоги выборов в России

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Одновременно c выборами муниципальных депутатов в регионах России в 16 субъектах РФ 10 сентября 2017 года прошли выборы губернаторов. Прямым всенародным голосованием были избраны главы тех регионов, чьи лидеры ушли в отставку до 10 июня этого года. Политический обозреватель, публицист Владимир Головашин и политолог Иван Аркатов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказали об итогах выборов.

Владимир Головашин: — Прошедшие в Единый день голосования 10 сентября выборы в стране заслуживают подробного анализа в разрезе регионов. Еще не столь много времени прошло, но уже можно отметить общефедеральный тренд — это открытость, конкурентность и безоговорочная легитимность состоявшегося голосования. Такой вывод можно сделать, просто посмотрев на явку на муниципальных выборах в городах, например, в Москве (по данным Мосгоризбиркома, явка составила 14,8%, вопреки прогнозам в 7%, — Прим. ФАН). Всем известно, что на выборы местных депутатов традиционно приходит мало людей, если, конечно, речь не идет о сельской местности.

Что же касается привычного оппозиционного «плача Ярославны» о массовых фальсификациях, то в данном случае господа отрабатывают номер, и не более того. Кандидаты от «Яблока» в той же Москве получили достаточно неплохой результат для партии, многие годы являвшейся аутсайдером. Видимо, они смогли найти механизмы мобилизации своих сторонников, в отличие от партии власти, кандидаты от которой проиграли на некоторых участках. И здесь можно с уверенностью утверждать, что никаких иных задач, кроме уже упомянутых открытости, конкурентности и легитимности, власть не ставила.

Иван Аркатов: — Последние выборы показали стабильное и положительное развитие избирательной системы России. Как бы многим ни хотелось, но прошедшие выборы были действительно свободным и конкурентными. Если раньше были прецеденты, связанные с каруселями, вбросами, то в этом же году упоминания о подобных инцидентах были единичными.

— Критика в адрес Мосгоризбиркома была обоснованной?

Владимир Головашин: — Те упреки, которые партии «Яблоко» и ЛДПР сегодня высказывают в адрес Мосгоризбиркома — дескать, не боролись за явку, не рассказали гражданам о выборах — на мой взгляд, просто безосновательны. Явка на выборах мэра Нью-Йорка в 2014 году — 24%, выборы в Европарламент, например в Чехии — 18%. Люди просто утратили интерес к этой процедуре, что, на мой взгляд, обусловлено определенной ее анахроничностью и избыточной суетой для нашего цифрового общества. Если бы была возможность голосовать с помощью того же портала «Госуслуги» или еще каким-то способом, не выходя из дома, то явка сразу бы резко выросла.

Иван Аркатов: — Это даже хорошо, что не было непонятной погони за явкой. Не включались рычаги административной машины, что показало довольно объективную картину. На региональных и муниципальных уровнях зачастую явка бывает намного меньше по сравнению с федеральными выборами.

Кстати, тут стоит обратить внимание и на международный опыт — в международных избирательных стандартах, в том числе и рекомендациях международных организаций (Венецианской комиссии ООН, Совета Европы) нет каких-либо пунктов, связанных с явкой избирателей как каким-либо значимым показателем. Такая явка была вполне ожидаемой. Такая активность россиян на местных выборах объясняет также и победу так называемой внесистемной оппозиции. Это тоже своего рода яркий показатель прозрачности и конкурентности прошедших выборов. Среди муниципальных депутатов оказалась гудковская команда в лице Штейн, Яшина, Азара и так далее. Что также свидетельствует о том, что палки в колеса никто не вставлял. Скорее всего низкая явка посеяла иллюзорное чувство победы в рядах оппозиционеров. Но им не стоит обольщаться.

— Большая явка — привилегия выборов президента?

Владимир Головашин: — Да, как показывает практика, наибольшая явка — на выборы президента, за ним — губернатора региона, Госдума и областное заксобрание. Муниципальные депутаты в городах — это традиционно аутсайдеры по явке, однако на легитимность выборов это не влияет. Другое дело, те же муниципальные выборы в сельских территориях. При том, что среднее число избирателей на участке — 150-300 человек, а местные власти еще ярмарку организуют и автолавку обеспечат, то явке 70-90% удивляться не следует. Если выборы проходят на территории всего региона, то средняя явка и получается 60-70%, никаких фокусов в этом нет.

— В отдельных случаях есть жалобы на нарушения в ходе выборов. Очевидно, что выборы такого масштаба не могут вообще обойтись без этого. Много ли таких было, на ваш взгляд?

Владимир Головашин: — Нарушений было гораздо меньше, чем даже на прошлых выборах в Госдуму, о которых вовсе нельзя сказать, что они были хоть немного сфальсифицированы. Конечно, проигравшие кандидаты на губернаторских выборах могут сказать: админресурс был против них, бюджетники, но это лишь разговоры в пользу бедных. Главное, что объединяло победивших кандидатов — это то, что они приступили к своим обязанностям губернаторов с формулировкой «назначен Указом президента России Владимира Путина», а оппоненты этим похвастать не могли.

Иван Аркатов: — Нарушений было не так много в сравнении с предыдущими выборами. И что самое главное — за каждым подобным упоминанием следовала крайне прямая и жесткая реакция. Ярким примером стал скандал с Ново-Переделкино в Москве, повлекший за собой мгновенное кадровое обновление. Стоит также указать на первое оперативно возбужденное уголовное дело по факту подкупа избирателей в Псковской области. Также интересным случаем в российской практике стала отставка мэра Саратова Валерия Сараева из-за нарушений в городе. Все указанные факты говорят нам о развитии нашей избирательной системы и избирательной культуры.

— В итоге все 16 губернаторов — от «Единой России».

Иван Аркатов: — Некоторые это связывают с заслугами «Единой России», но также это связано и с рядом других факторов. Во-первых, это показывает определенный запрос граждан на обновление и перемены. Поэтому они голосовали за новые лица и уже за те результаты, которые они увидели до выборов. Во-вторых, такой итог и отсутствие оспаривания результатов показывает авторитет президента и доверие населения к его действиям в кадровой политике с губернаторским корпусом.

— В преддверии выборов «Единая Россия» практически стала основной мишенью информационных атак, преимущественно в социальных сетях. Не пострадала ли репутация партии?

Владимир Головашин: — Партия президента — «Единая Россия» — «гонима» только в сети Интернет. На самом деле она является крупнейшей партией с четкой организационной структурой, у которой есть свой актив в каждом селе. Иные партии, особенно незарегистрированные, об этом не могут даже мечтать. К тому же в регионах «Единая Россия» давно и прочно заняла политическую «поляну», собрав под свои знамена всех сколь-нибудь значимых представителей региональных элит. Однако «Единой России», как, впрочем, и любой другой партии, необходимо не останавливаться на имеющихся достижениях, а продолжать искать идеи и смыслы, с которыми предстоит выходить к избирателям на следующих выборах.



Анализируя прошедшие выборы, например, на территории Тамбовской области, скажу, что непарламентские партии отметились традиционным политическим кликушеством и информационными войнами. Что же касается результатов кандидатов — итоги были легко предсказуемы. Здесь ошибиться было невозможно.

Иван Аркатов: — Репутация «Единой России» держится на вполне серьезном уровне. На столичных муниципальных выборах единоросы взяла три четверти голосов. Партия продолжает удерживать лидирующие позиции в стране. Об этом говорят выборы, которые прошли на всех уровнях. Это показывает определенное доверие граждан России.

— За счет чего «Единой России» удалось одержать такую уверенную победу?

Владимир Головашин: — «Единая Россия» на все мандаты предложила привлекательных в электоральном смысле кандидатов. На них работали и биографии, и опыт, и открытый диалог с избирателями в ходе большого количества личных встреч в округах. Таких кандидатов можно побеждать только сопоставимыми конкурентами и условиями избирательных кампаний. Таковых не нашлось.

Иван Аркатов: — «Единая Россия» постоянно делом подтверждает свои заявления, что вызывает доверие у населения, в отличие от других партий, которые в жизни граждан появляются только за несколько недель до выборов.