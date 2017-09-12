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Медведев ограничил допуск иностранной мебели к госзакупкам
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    Медведев ограничил допуск иностранной мебели к госзакупкам

    14:52  12 Сентября 2017
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    Медведев ограничил допуск иностранной мебели к госзакупкам

    Москва, 12 сентября. Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о введении ограничений на допуск мебельной продукции и изделий из дерева иностранного производства к госзакупкам. Об этом указе Медведев сообщил в ходе заседания комиссии по импортозамещению в правительстве РФ.

    Ограничения на закупку мебели иностранного производства вводятся на два года. Целью этих мер является стимулирование российского рынка мебельной продукции. Премьер-министр подчеркнул, что данное ограничение будет применяться только временно.

    Медведев ограничил допуск иностранной мебели к госзакупкам

    «Задача общая — и производителей, и государства — стараться показывать преимущества наших разработок. Естественно должна быть возможность сравнить российский товар с иностранными аналогами, нужно создавать для этого условия, — отметил Медведев. — Но, с другой стороны, необходимо стимулировать с помощью государственных механизмов приобретение российских товаров и техники, имеющих соответствующие кондиции по качеству и популярность в стране».

    К исключениям в рамках данного указа относится продукция, произведенная в странах Евроазиатского экономического союза

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    Автор: Валентин Меликов
    #медведев
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