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Экономика
Сбербанк и еще восемь крупнейших банков распрощались с АРБ
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    Сбербанк и еще восемь крупнейших банков распрощались с АРБ

    14:53  12 Сентября 2017
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    Сбербанк и еще восемь крупнейших банков распрощались с АРБ

    Москва, 12 сентября. Девять крупнейших российских банков покинули Ассоциацию российских банков. Заявки финансовых организаций на выход из АРБ удовлетворены, заявили сегодня представители организации.

    Уточняется, что ассоциацию покинули Сбербанка, ВТБ, ВТБ 24, «Газпромбанка», «Россельхозбанка», банка «Открытие», «Альфа-банка», а также «Бинбанк».

    При этом в АРБ отметили, что совет ассоциации признал ее работу удовлетворительной, а работу ее руководства эффективной и конструктивной.

    Напомним, о своем выходе из АРБ крупнейшие российские банки объявили в середине июля из-за несогласия с политикой организации. Кроме того, они не исключили создания нового профессионального объединения.

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    Автор: Ярослава Замысловатова
    #банки #арб
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