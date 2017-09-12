Сборная России сыграет на обновленном «Динамо» в июне 2018 года

Москва, 12 сентября. Матч-открытие реконструированного стадиона московского «Динамо» проведет сборная России. Об этом сообщил член общественно-экспертного совета бело-голубых Сергей Степашин.

«В следующем году «Динамо» будем играть на одном из лучших стадионов Европы, в нашем родном Петровском парке. Мы откроем его в честь 95-летия «Динамо». Первый матч на нем проведет сборная России с одной из ведущих команд мира накануне чемпионата мира. Со Станиславом Саламовичем уже есть договоренность», — заявил в разговоре с ТАСС Степашин.