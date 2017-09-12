Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Новости Сирии
Фонд Ахмата Кадырова выделил $14 млн на восстановление Великой мечети Алеппо
Украина
Украинские националисты поставят Порошенко ультиматум 21 сентября
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украинские националисты поставят Порошенко ультиматум 21 сентября

    16:20  12 Сентября 2017
    732

    Украинские националисты поставят Порошенко ультиматум 21 сентября

    Киев, 12 сентября. Объединение украинских националистов ищет людей на «марш достоинства нации», который собираются провести 21 сентября. Об этом сообщил лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий. 

    По его словам, 21 сентября они придут к зданию Верховной рады, чтобы поставить ультиматум президенту Петру Порошенко. 

    «Необходимо как можно больше собрать людей с дымовыми шашками и файерами», — написал он на своей странице в Facebook. 

    Украинские националисты поставят Порошенко ультиматум 21 сентября

    Отмечается, что сбор запланирован на 10.00 (совпадает с мск) 21 сентября.

    Стоит отметить, что в объединение правых сил входят партии «Национальный корпус», «Свобода» и «Правый сектор»* (террористическая группировка запрещена в России).  

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дана Балан
    #киев #порошенко #правый сектор
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 2437

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2348

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        18616

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        3042

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4971
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        20:00   12 Сентября 2017
        4101
        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        19:49   12 Сентября 2017
        377
        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        16:06   12 Сентября 2017
        30266
        В Совфеде объяснили прокатившуюся по России волну эвакуаций

        В Совфеде объяснили прокатившуюся по России волну эвакуаций

        15:48   12 Сентября 2017
        2648