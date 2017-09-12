Украинские националисты поставят Порошенко ультиматум 21 сентября

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Киев, 12 сентября. Объединение украинских националистов ищет людей на «марш достоинства нации», который собираются провести 21 сентября. Об этом сообщил лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий.

По его словам, 21 сентября они придут к зданию Верховной рады, чтобы поставить ультиматум президенту Петру Порошенко.

«Необходимо как можно больше собрать людей с дымовыми шашками и файерами», — написал он на своей странице в Facebook.

Отмечается, что сбор запланирован на 10.00 (совпадает с мск) 21 сентября.

Стоит отметить, что в объединение правых сил входят партии «Национальный корпус», «Свобода» и «Правый сектор»* (террористическая группировка запрещена в России).

* Организация запрещена на территории РФ.