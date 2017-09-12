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Челябинск, 12 сентября. Первый снег выпал на Южном Урале во вторник. Об этом рассказали жители граничащих с Башкирией районов Челябинской области.

Фото и видео необычного для сентября природного явления появились в Интернете. «Тем временем в Белорецке и Абзаково выпал снег», — писали пользователи соцсетей.

О снеге сообщили водители, которые в тот момент находились на трассах Белорецк — Абзаково и Белорецк — Тирлян. Он выпал ночью, когда столбик термометра держался на отметке минус 5–10 градусов, сообщает Ura.ru.