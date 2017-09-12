Путин объяснил, почему подарил Кобзону бронзового бизона

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Москва, 12 сентября. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР Иосифа Кобзона с 80-летием и подарил бронзовую статуэтку бизона.

По словам певца, в ходе встречи глава государства процитировал эпиграмму поэта Александра Иванова: «Как не остановить бегущего бизона, так не остановить поющего Кобзона», пишет ТАСС.

Напомним, накануне Путин пригласил Кобзона в Кремль, чтобы лично поздравить с юбилеем и вручить картину «Шахтерская песня» авторства Александра Зеленского.

