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Липницкая раскрыла причину завершения карьеры и планы на будущее
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    Липницкая раскрыла причину завершения карьеры и планы на будущее

    15:50  12 Сентября 2017
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    Липницкая раскрыла причину завершения карьеры и планы на будущее

    Москва, 12 сентября. Чемпионка Олимпийских игр в Сочи Юлия Липницкая заявила, что полностью реализовать себя в фигурном катании ей помешали проблемы со здоровьем. Фигуристка призналась, что страдала от анорексии.

    «99% — проблемы со здоровьем. А остальное, понятно, уже прикладывалось к этому», — ответила Липницкая на вопрос, что помешало ей полностью реализоваться в спорте.

    По словам олимпийской чемпионки, анорексия встречается у многих людей, однако справиться с ней могут не все. «Я посчитала, что ничего такого нет, если я открыто об этом скажу», — цитирует ее Федерация фигурного катания на коньках России. Липницкая подчеркнула, что решение о завершении карьеры далось ей нереально тяжело, однако оно было твердым.

    Липницкая раскрыла причину завершения карьеры и планы на будущее

    Липницкая добавила, что после этапа серии Гран-при в Москве в сезоне-2016/17 ее перестало тянуть на лед. «Я пришла домой, сложила коньки в шкаф и с тех пор их не видела», — призналась она. 

    В планах у бывшей фигуристки — поступление в университет. Через год она планирует сдавать экзамены.

    «Хотелось бы в будущем заняться спортивным менеджментом. Мне это интересно, это будет связано с моей прожитой жизнью», — отметила она.

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    Автор: Борис Любимов
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