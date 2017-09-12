Липницкая раскрыла причину завершения карьеры и планы на будущее

В Избранное

Москва, 12 сентября. Чемпионка Олимпийских игр в Сочи Юлия Липницкая заявила, что полностью реализовать себя в фигурном катании ей помешали проблемы со здоровьем. Фигуристка призналась, что страдала от анорексии.

«99% — проблемы со здоровьем. А остальное, понятно, уже прикладывалось к этому», — ответила Липницкая на вопрос, что помешало ей полностью реализоваться в спорте.

По словам олимпийской чемпионки, анорексия встречается у многих людей, однако справиться с ней могут не все. «Я посчитала, что ничего такого нет, если я открыто об этом скажу», — цитирует ее Федерация фигурного катания на коньках России. Липницкая подчеркнула, что решение о завершении карьеры далось ей нереально тяжело, однако оно было твердым.

Липницкая добавила, что после этапа серии Гран-при в Москве в сезоне-2016/17 ее перестало тянуть на лед. «Я пришла домой, сложила коньки в шкаф и с тех пор их не видела», — призналась она.

В планах у бывшей фигуристки — поступление в университет. Через год она планирует сдавать экзамены.