Первый корабль с американским углем ждут на Украине до конца недели

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Киев, 12 сентября. Первый корабль с углем из США должен прибыть на Украину на этой неделе. Об этом рассказала замминистра энергетики Украины Наталья Бойко.

Эту информацию она обнародовала в эфире одного из национальных украинских телеканалов во вторник. По словам Бойко, первое судно ожидается на этой неделе. Вторая поставка должна произойти до конца сентября. Груз — антрацит.

Напомним, что компания «Центрэнерго» в августе подписала контракт с американской Xcoal Energy & Resources. Он предусматривает поставку Украине до конца года 700 тысяч тонн антрацита.