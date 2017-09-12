Медведев поручил свести до минимума импорт оптического волокна

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Москва, 12 сентября. Глава российского правительства Дмитрий Медведев провел во вторник заседание правительственной комиссии по импортозамещению.

В ходе заседания премьер-министр поручил свести до минимума импорт оптического волокна в Россию в рамках импортозамещения.

«Задачей остается также, чтобы в ближайшие годы мы свели до минимума нашу зависимость от импорта оптического волокна, а впоследствии, может быть, полностью устранили эту зависимость», — отметил премьер-министр.

По словам Медведева, для реализации этой цели есть все предпосылки. Кроме того, уникальная по протяженности инфраструктура «делает нас одним из самых масштабных внутренних рынков для телекоммуникационного волокна».

Напомним, сегодня Медведев подписал постановление о введении ограничений на допуск мебельной продукции и изделий из дерева иностранного производства к госзакупкам.