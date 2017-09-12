Сообщения о минировании школ и административных зданий Перми оказались ложными
Москва, 12 сентября. Сообщения о минировании учебных заведений и ряда административных зданий Перми не подтвердились после проверки, проведенной правоохранительными органами.
Во вторник утром в городе эвакуировали все школы, а также несколько административных учреждений и после анонимных звонков о минировании.
«Инженерно-технические группы, ОМОН Росгвардии проверили восемь объектов, среди которых железнодорожный вокзал Пермь II, школы и административные здания. Взрывчатых веществ и устройств не обнаружено», — сказал РИА Новости пресс-секретарь управления Росгвардии по Пермскому краю Константин Боринских.
Сообщения о массовой эвакуации людей из-за анонимных звонков прокомментировал директор Института политики, права и социального развития МГТУ имени Шолохова Владимир Шаповалов. Эксперт также призвал не впадать «в дебри теории конспирологии».
«Можно было бы говорить о том, что звонки о минировании являются спланированной акцией неких политических сил, если бы речь шла о ситуации накануне выборов или только в день голосования. Но после того как выборы завершились и результат, который не подлежит сомнению, известен, то сложно говорить о политическом контексте совершаемых звонков», — объяснил он изданию «Политэксперт».