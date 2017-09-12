Кобзон готов стать доверенным лицом Путина на выборах-2018

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Москва, 12 сентября. Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил о готовности стать доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах весной 2018 года, если он решит выдвигать свою кандидатуру.

«Обсуждал в понедельник этот вопрос с Владимиром Путиным. Я ему сказал, что готов быть доверенным лицом, если он выдвинет свою кандидатуру», — заявил Кобзон журналистам.

Ранее пресс-секретарь президента РФ отметил, Путин еще не делал заявлений относительно своего участия в предстоящих выборах.

Накануне Кобзон отметил свое 80-летие. Путин лично поздравил юбиляра со знаменательной датой, приняв его в Кремле.