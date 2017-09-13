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Политика
Плюсы перевешивают: Горбачев изменил свое отношение к Путину
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    Плюсы перевешивают: Горбачев изменил свое отношение к Путину

    0:00  13 Сентября 2017
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    Горбачев рассказал о плюсах Путина

    Москва, 12 сентября. Несмотря на то, что экс-президент СССР неоднократно выступал с критикой Путина, в целом, по словам Михаила Горбачева, он считает, что «плюсы перевешивают у действующего президента».

    «Сейчас это острый вопрос, впереди выборы. Мнение у меня, что плюсы перевешивают у нынешнего президента. Я немало делал замечаний и в прессе, и выступая — по недостаткам, но считаю, что сейчас моя позиция более правильная», — заявил Горбачев.

    Отвечая на вопросы журналистов в преддверии выхода новой книги «Остаюсь оптимистом», Горбачев заявил, что «лечить общество» необходимо, привлекая народ к управлению государством. 

    «Если народ участвует, ошибок будет минимум», — уверен Горбачев.

    Напомним, пока что президент Путин и президентская пресс-служба не дали четкого ответа на вопрос о том, собирается ли он участвовать в следующих президентских выборах в марте 2018 года. 

    Горбачев рассказал о плюсах Путина

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    Автор: Валентин Меликов
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