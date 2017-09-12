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Эксперт позитивно оценил перспективы российской нефтегазовой энергетики
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    Эксперт позитивно оценил перспективы российской нефтегазовой энергетики

    15:05  12 Сентября 2017
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    Эксперт позитивно оценил перспективы российской нефтегазовой энергетики

    Минэнерго РФ прогнозирует рост добычи энергетических ресурсов на шельфе Арктики в 2017 году. Об этом заявил замминистра ведомства Кирилл Молодцов на Международной конференции и выставке по освоению ресурсов нефти и газа российской Арктики и континентального шельфа. Что по этому поводу думают эксперты — в материале Федерального агентства новостей.

    Планируется, что добыча газа увеличится на 3,3% — до 34 миллиардов кубометров, нефти — на 16,6% — до 26 миллионов тонн.

    «В прошлом году мы добыли на шельфе больше 22,3 миллиона тонн нефти и больше 32,9 миллиардов кубических метров газа. Это практически на 18% больше, чем в 2015 году по нефти, и практически на 4% больше по газу», — сказал Молодцов.

    В Минэнерго ожидают, что положительная тенденция сохранится.

    Эксперт позитивно оценил перспективы российской нефтегазовой энергетики

    Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник положительно оценил динамику и перспективы отечественной энергетики.

    «Это достойный результат. 2017 год оказался ударным по добыче газа, тренд на снижение спроса закончился. Несмотря на конъюнктурную слабость рынка, мы делаем акцент на добыче природных ископаемых на шельфе Арктики. Это перспективное направление. Что касается роста показателей по добыче газа и нефти, они выросли за счет реализации крупных проектов. Пока что перед Россией не стоит основной задачи увеличить количество добываемых первичных энергетических ресурсов. Рынок только начал восстанавливаться, но мы уже видим определенный позитив», — заключает Пасечник.

    Кроме того, в 2017 году значительно выросли поставки отечественного газа в Европу. Например, импорт газа в Сербию за первые восемь месяцев 2017 года  вырос на 36,7%, в Венгрию — на 26,6%. Отечественный газовый гигант «Газпром» сегодня поставляет практически треть всего газа в Евросоюз.

     

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    Автор: Михаил Блинов
    #нефть #газ #энергетика
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