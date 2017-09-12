У терроризма нет гражданства: эксперт прокомментировал смертный приговор россиянину в Ираке

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Центральный уголовный суд Багдада приговорил гражданина России к смертной казни. Его обвиняют в связях с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство». По данным следствия, начиная с 2015 года, мужчина совершил ряд терактов, направленных против сил безопасности Ирака. Сообщается, что он был задержан во время операции по освобождению Мосула. Известно, что на данный момент посольство РФ в Ираке выясняет обстоятельства дела.

Минобороны РФ не раз заявляло, что в Сирии и Ираке на стороне ИГ* воюют граждане России. Так, к примеру, в начале сентября российское оборонное ведомство сообщало о том, что укрепрайоны на подступах к сирийскому городу Дейр эз-Зор обороняют боевики ИГИЛ* из России и стран СНГ. Таким образом, в самом том факте, что россиянин, решивший сражаться на стороне сил международного терроризма, мог быть арестован и осужден на территории Ирака, нет ничего удивительного.

Остается открытым вопросом, впрочем, следует ли России добиваться экстрадиции своего гражданина, осужденного и приговоренного к смерти за терроризм? В этом Федеральному агентству новостей помог разобраться политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Если эта информация подтвердится, то ситуацию надо трактовать, прежде всего, с точки зрения законов Ирака. Люди, воюющие за ИГ, ставят себя вне закона и там, и в странах, чьими гражданами они являются. Конечно, Россия может потребовать экстрадиции этого своего гражданина назад. Тогда ему не будет угрожать смертная казнь, так как в нашей стране на нее наложен мораторий. Но будет ли она это делать или нет — это внутреннее дело российской юстиции. У терроризма нет гражданства. В данном случае наша страна ничем не обязана этому человеку», — заявил политолог в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Задержанный в Мосуле россиянин, напоминает Владимир Брутер, совершал теракты на территории Ирака, этот факт был доказан иракским же судом.

«В таких обстоятельствах требовать его выдачи в Россию, может быть, даже излишне. Все же, вполне возможно, на территории нашей страны он преступлений не совершал. Ирак же вполне способен сам справиться с теми, кто воевал на стороне ИГ против его сил безопасности», — добавляет эксперт.

В принципе, в зависимости от реакции российских властей вся эта ситуация может стать прецедентной с точки зрения международного права и системы международных отношений, считает политолог.

«Позиция наших властей о том, что ИГ должно быть остановлено на дальних рубежах, достаточно ясна. В этом смысле нет ничего плохого, что Ирак решил наказать боевика ИГ по всей строгости своего закона, даже если тот и является выходцем из России. Возможно, со временем Россия даже могла бы принять закон, в котором было бы указано, что она не будет добиваться экстрадиции своих граждан, осужденных за содействие силам «Исламского государства»* в других странах. Или, по крайней мере, эту идею можно было бы отметить на уровне политических заявлений», — подводит итог Владимир Брутер.

* Организация запрещена на территории РФ.