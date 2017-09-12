Держать ухо востро: как отбить попытки США «развратить» российскую молодежь

В Избранное

Госдеп США выделяет немалые деньги для продвижения среди российской молодежи американских ценностей и для опосредованного влияния на предстоящие выборы президента РФ. В этой ситуации российским властям надо быть начеку, чтобы не допустить «совращения» нашей молодежи, но есть опасность и в запретах — вместе с водой можно выплеснуть младенца, предупреждают эксперты.

О планах по внедрению американских ценностей в российскую почву сообщает Life на основе информации об организации «Проект гармония» (Project Harmony), которая получила грант на 349 тысяч долларов от госдепартамента США для финансирования программы по продвижению молодежного лидерства в России. Программа рассчитана на подростков 15—16 лет, из которых, по мысли организаторов проекта, в перспективе можно вырастить молодых лидеров гражданского общества, сообщает издание.

По мнению экспертов, эта программа имеет две цели. Первая цель — «долгоиграющая», нацеленная на перспективу — в рамках курса на «сдерживание» России американский истеблишмент будет усиливать поддержку различных проектов, призванных повлиять на российскую молодежь, а также опосредованно — на все российское общество.

Вторая цель более конкретная — попытка оказать влияние на предстоящие президентские выборы в России. Как пишет издание, это делается для того, чтобы «как-то ответить на мифическое и раскрученное американскими СМИ «вмешательство» России в американские выборы». По версии автора статьи, это делается в том числе потому, что в США «привыкли традиционно воспринимать Россию как полигон для испытания своих технологий политико-гуманитарных интервенций».

России, как говорится, следует держать ухо востро в связи с подобными проектами, объяснил Федеральному агентству новостей эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета (РЭУ) Андрей Кошкин.

«Сейчас складывается уникальная и даже парадоксальная ситуация, — отметил эксперт. — Чем острее противоречия между Соединенными Штатами и Российской Федерацией, тем больше у американцев возникает интереса к нашей стране. Такое заключение я сделал, в том числе, встречаясь с американским профессором из Айовы, — тамошний университет выиграл грант, чтобы в течение семестра обучать на нашей кафедре своих политологов».

Этот процесс взаимный, отметил Андрей Кошкин: в качестве обмена РЭУ пошлет в Айову на стажировку своих студентов или преподавателей. Но, тем не менее, основания для беспокойства в связи с программами типа Project Harmony оправданы, отметил политолог.

«Как я уже отметил, несмотря на конфронтацию между США и РФ, а, может быть, даже в связи с ней в американском обществе в разных кругах возникает неподдельный интерес к России, — подчеркнул собеседник ФАН. — Этот неподдельный интерес, конечно, используют и организации, которые заинтересованы в продвижении определенных ценностей или «зафрактованы» определенными структурами для того, чтобы проводить работу среди нашей молодежи. Не случайно президент России боролся за то, чтобы те НКО, которые финансируются из-за рубежа, были признаны иностранными агентами».

По словам собеседника ФАН, в названии «иностранный агент» ничего страшного или постыдного нет — если у НКО программа интересная и полезная всем сторонам, то она будет способствовать укреплению отношений и пониманию процессов, идущих в разных странах.

«Но среди НКО есть организации, которые попали под иностранное финансовое или политическое влияние и ведут работу с целью дискредитировать нашу действительность. И, конечно, здесь необходимо держать ухо востро, — подчеркнул политолог. — Тем более, что тут ставится цель поиска ярко выраженных лидеров среди российской молодежи, чтобы в дальнейшим предложить им какие-то выгодные условия. А человек, как правило, на такое клюет. Как говорится, рыба ищет где глубже, а человек — где лучше. Вот и получается, что некоторые молодые люди после такого «обучения» предпочитают уехать из страны или могут и здесь начать генерировать интеллектуальную продукцию для американского общества и западного мира».

Кроме того, по словам эксперта, к совместным проектам возникает интерес не только в американском обществе, но и у спецслужб США.

«Американские спецслужбы по понятным причинам хотят иметь более расширенный информационный контент и получать как можно больше информации о России, в том числе закрытой — из недр различных институтов и ведомств Российской Федерации», — предупредил эксперт.