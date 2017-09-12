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«Триумф» для Турции: Кожин подтвердил подписание контракта о поставках С-400
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    «Триумф» для Турции: Кожин подтвердил подписание контракта о поставках С-400

    14:55  12 Сентября 2017  /обновлено: 14:55  12 Сентября 2017
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    «Триумф» для Турции: Кожин подтвердил подписание контракта о поставках С-400

    Москва, 12 сентября. Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин подтвердил заявление лидера Турции Тайипа Эрдогана о том, что Москва и Анкара подписали контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400.

    По словам Эрдогана, Турция уже внесла задаток на приобретение ЗРК, а соглашение подписано. Кожин подтвердил подписание документа, уточнив, что сейчас он готовится к выполнению. Кроме того, помощник президента РФ напомнил, что С-400 представляет одну из сложнейших систем, состоящая из целого набора технических средств, «поэтому здесь есть много нюансов». 

    Поэтому, как подчеркнул Кожин, он может лишь гарантировать, что все «принимаемые решения по данному контракту строго соответствуют стратегическим интересам РФ». 

    Замдиректора Института стратегических исследований прогнозов Дмитрий Егорченков в комментарии «Ридусу» назвал сделку выгодной для обеих сторон, при этом он отметил, что  интерес Турции к С-400 «скорее геополитический, чем чисто военный».

    «Закупка Анкарой вооружений у России — это прямая демонстрация блоку НАТО, что Турция в его «зонтике» не то чтобы сильно нуждается и может диверсифицировать свое военно-техническое обеспечение», — пояснил он.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #турция #с-400 #контракт
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