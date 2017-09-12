Столица России поможет регионам создать «электронные школы»

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Москва, 12 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин и министр образования и науки Ольга Васильева заключили соглашение о совместной работе над проектом «Российская электронная школа».

Согласно этому проекту, Москва поможет создать в регионах «электронные школы», сообщает РИАМО. Правительство Москвы готово предоставить Минобрнауки России доступ к высококачественному электронному образовательному контенту, сервисам и программному обеспечению, которые были сформированы в рамках проекта «Московская электронная школа».

Таким образом, столица сможет помочь регионам сформировать собственные «электронные школы» и повысить качество школьного образования.