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Сирия новости 12 сентября 16.30: гумпомощь РФ в Алеппо, жители Ракки погибли в результате обстрелов SDF
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    Сирия новости 12 сентября 16.30: гумпомощь РФ в Алеппо, жители Ракки погибли в результате обстрелов SDF

    16:30  12 Сентября 2017
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    Гумпомощь РФ в Алеппо

    Сирия, 12 сентября. В результате обстрелов со стороны курдов погибли мирные жители в Ракке. Гуманитарная помощь РФ на востоке провинции Алеппо. Демократические силы Сирии**** (SDF) заняли новые позиции близ Евфрата в Дейр эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрелы позиций исламистов в районе Айн-Тарма в Восточной Гуте Дамаска; захватили в плен 20 террористов ИГ*, бежавших из района Акербата, в Хаме.

    «Исламское государство»: организовало теракт на юге города Багдад в Ираке; напало на курдов близ населенного пункта Рувайшед северо-восточнее Дейр эз-Зора.

    «Тахрир Аш-Шам»: потеряла одно из союзных формирований в провинции Идлиб; открыла огонь по городу Саламия на востоке Хамы, погибла женщина.

    Курды: заняли несколько стратегических позиций в окрестностях населенного пункта Аль-Салихия в Дейр эз-Зоре; провели обстрелы в Ракке, погибли мирные жители.

    Международная коалиция: оказывает поддержку курдам в городе Ракка.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Произошел пожар в районе городского рынка Аль-Хал в Дамаске, передает военный источник в сети Twitter (SyriaAbove). Сообщается, что три местных жителя погибли. Некоторые местные активисты утверждают, что причиной возгорания послужил ракетный удар, нанесенный исламистами «Файлак Ар-Рахаман» и «Тахрир Аш-Шам», дислоцирующимися в районе Восточной Гуты. Информация в данный момент выясняется.

    Тем временем артиллерия Сирийской арабской армии (САА) продолжает вести обстрелы укрепленных пунктов радикалов вооруженной оппозиции в районе Айн-Тарма на северо-востоке столицы. О нанесенном боевикам уроне Twitter-канал (Doumarevolutio1) не сообщает.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    По данным военного источника в социальной сети Twitter (manbejmubashar1), три человека погибли, еще один получил ранения в результате взрыва мины, заложенной террористами «Исламского государства»* вблизи населенного пункта Аль-Яни к западу от города Манбидж. Среди убитых — двое детей. Напомним, ранее данные территории занимали силы ИГИЛ*, последствия их пребывания видны до сих пор.

    Официальный Twitter-канал Минобороны России сообщает о том, что российский Центр по примирению враждующих сторон доставил гуманитарную помощь жителям населенного пункта Вадиха, расположенного к северу от города Маскана в восточной части Алеппо.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Информационный портал Al Manar News сообщает о новом нападении террористов «Исламского государства» в районе населенного пункта Рувайшед к северо-востоку от столицы региона. В ходе столкновений погибли по меньшей мере шесть курдских бойцов Сирийской демократической армии (SDF). Ранее также поступала информация о том, что боевики террористической группировки убили 27 солдат курдских подразделений.

    Тем не менее силы SDF и Отрядов народной самообороны (YPG) продолжают продвигаться в провинции. Так, согласно информации агентства новостей Euphrates Post, курды заняли несколько стратегических позиций в окрестностях населенного пункта Аль-Салихия, находящегося на левом берегу реки Евфрат. Далее SDF при поддержке западной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, планируют двигаться в направлении сирийско-иракской границы.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Бригада «Ахфад Омар», которая вела боевые действия в районе горы Шахшабо, вышла из состава коалиции «Тахрир Аш-Шам» и приняла сторону формирования «Ахрар Аш-Шам». Об этом сообщает военный источник в сети Twitter (AmerBakri89). Напомним, организации «Тахрир Аш-Шам» и «Ахрар Аш-Шам» противостоят другу в регионе. Ранее противоборствующие стороны заключили перемирие, в соответствии с которым боевики должны были оставить все крупные города провинции на попечение гражданского совета. Тем не менее «Джебхат Ан-Нусра»**** отказалась выполнять условия соглашения и все еще контролирует большинство крупных городов Идлиба, в том числе и административный центр региона. В связи с этим столкновения между «Тахрир Аш-Шам» и «Ахрар Аш-Шам» могут возобновиться.

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    Разворачиваются ожесточенные бои между Демократической армией Сирии (SDF) и окруженными в Ракке террористами «Исламского государства». По информации новостного портала Al Masdar News, в результате ракетных и артиллерийских обстрелов, проведенных курдскими войсками, более десяти мирных жителей были убиты. В настоящий момент столкновения отмечаются в центральной части города. Как сообщает военный источник в Twitter (SyriacMFS), стороны ведут взаимные обстрелы вблизи здания одной из городских больниц. Поддержку курдам оказывают военные самолеты антитеррористического альянса.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Информационное агентство Breaking News подтверждает информацию, о которой сообщалось ранее. Более 20 террористов «Исламского государства», в числе которых три командира, были захвачены военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) при попытке бегства на подконтрольные боевикам «Ан-Нусры» территории в провинции Идлиб. Стало известно, что попавшие в плен боевики участвовали в массовых убийствах мирного населения в населенном пункте Акареб.

    Между тем радикалы вооруженной оппозиции, базирующиеся на северных окраинах «Растанского котла», открыли огонь по городу Саламия. Как передает новостной портал Lattakia News Net, в результате артиллерийских ударов погибла женщина.

    Ирак

    Очередной взрыв прогремел в районе города Багдад. По словам военного источника информагентства Al Sumaria News, взрывное устройство было активировано на юге столицы в районе Араб Джабор. В результате теракта как минимум один боец проправительственных отрядов «Хашд Аш-Шааби» был убит, еще двое ополченцев-шиитов получили ранения. Таким образом, несмотря на то, что Багдад находится под контролем иракской армии, «Исламское государство» по-прежнему представляет угрозу безопасности населения и иракских военнослужащих, поскольку на территориях все еще сохраняются подпольные группировки ИГИЛ.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #игил #курды #ирак #саа #дейр эз-зор #ракка #новости сирии #идлиб #сса #хомс
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 12 сентября 19.30: ИГ казнило двух солдат САА, «Нусра» теряет союзников в Идлибе и Хаме
    Сирия новости 12 сентября 16.30: гумпомощь РФ в Алеппо, жители Ракки погибли в результате обстрелов SDF
    Сирия новости 12 сентября 12.30: три солдата САА попали в плен в Алеппо, потери курдов в Дейр эз-Зоре
    Сирия новости 12 сентября 07.00: более 10 солдат погибли в Алеппо, САА взяла под контроль несколько позиций у аэропорта Дейр эз-Зора
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