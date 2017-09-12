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Новости Сирии
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Армия Сирии при поддержке ВКС РФ наступает на позиции ИГ в Дейр эз-Зоре
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    Армия Сирии при поддержке ВКС РФ наступает на позиции ИГ в Дейр эз-Зоре

    14:07  12 Сентября 2017
    2437

    Армия Сирии при поддержке ВКС РФ наступает на позиции ИГ в Дейр эз-Зоре

    Дейр эз-Зор (Сирия), 12 сентября. Сирийская армия при поддержке авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации приступили к наступлению на часть города Дейр-эз-Зор со стороны аэродрома, которая контролируется боевиками ИГ*.

    Как стало известно, правительственные войска уничтожают огневые позиции и укрепления террористов в районе Хуведжа. Бойцы правительственных войск действуют при поддержке авиации и артиллерии.

    В настоящее время ведутся ожесточенные бои.

    Со стороны боевиков ИГ ведется плотный минометный огонь. Кроме того, террористы предприняли попытки атаковать передовые отряды республиканской армии тремя заминированными машинами со смертниками, пишет РИА Новости.

    Отметим, что по сообщению министерства обороны Российской Федерации, за последнюю неделю вооруженные силы Сирии при поддержке ВКС РФ смогли освободить от ИГ восемь населенных пунктов

    Армия Сирии при поддержке ВКС РФ наступает на позиции ИГ в Дейр эз-Зоре

    «Исламское государство»* (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #сирия #иг #вкс рф
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