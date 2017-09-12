ООН призывает Киев эффективнее расследовать ситуацию вокруг «Миротворца»
Киев, 12 сентября. Власти Украины должны провести эффективное расследование работы сайта «Миротворец», который публикует личные данные журналистов. Об этом заявили в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.
По данным опубликованного во вторник доклада организации, украинская Нацполиция завела уголовное дело по факту деятельности «Миротворца», который с августа 2014 года опубликовал данные нескольких тысяч человек, называя их сторонниками «терроризма» и вооруженных групп.
«Управление Верховного комиссара ООН по правам человека приветствует этот шаг и настоятельно призывает органы власти провести эффективное расследование и принять меры для удаления персональных данных с сайта», — цитирует документ RT.