ООН призывает Киев эффективнее расследовать ситуацию вокруг «Миротворца»

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Киев, 12 сентября. Власти Украины должны провести эффективное расследование работы сайта «Миротворец», который публикует личные данные журналистов. Об этом заявили в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.

По данным опубликованного во вторник доклада организации, украинская Нацполиция завела уголовное дело по факту деятельности «Миротворца», который с августа 2014 года опубликовал данные нескольких тысяч человек, называя их сторонниками «терроризма» и вооруженных групп.