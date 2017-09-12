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Украина
ООН призывает Киев эффективнее расследовать ситуацию вокруг «Миротворца»
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    ООН призывает Киев эффективнее расследовать ситуацию вокруг «Миротворца»

    14:10  12 Сентября 2017
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    ООН призывает Киев эффективнее расследовать ситуацию вокруг «Миротворца»

    Киев, 12 сентября. Власти Украины должны провести эффективное расследование работы сайта «Миротворец», который публикует личные данные журналистов. Об этом заявили в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.

    По данным опубликованного во вторник доклада организации, украинская Нацполиция завела уголовное дело по факту деятельности «Миротворца», который с августа 2014 года опубликовал данные нескольких тысяч человек, называя их сторонниками «терроризма» и вооруженных групп.

    «Управление Верховного комиссара ООН по правам человека приветствует этот шаг и настоятельно призывает органы власти провести эффективное расследование и принять меры для удаления персональных данных с сайта», — цитирует документ RT.

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    Автор: Катерина Михайдили
    #украина #оон #миротворец
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