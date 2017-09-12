Новосибирский рецидивист зарезал пенсионера ради еды и кроссовок

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Новосибирск, 12 сентября. Ранее судимый 34-летний мужчина в Искитимском районе Новосибирской области зарезал своего старшего собутыльника во время внезапной ссоры, после чего обокрал его квартиру и скрылся. Убийство 65-летнего пенсионера произошло в поселке Керамкомбинат.

Убитого обнаружила на следующий день его сестра. Она сообщила в полицию, что в доме убитого царит разгром, оставленный убийцей, который искал, чем поживиться.

Уже вскоре, как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области, полицейские нашли предполагаемого виновника — мужчину с богатым криминальным прошлом, в котором были кражи, наркоторговля, разбой, причинение вреда здоровью и угрозы убийством. На его одежде оставались следы крови, попавшей туда при убийстве: жестокий рецедивист нанес пенсионеру пять ударов ножом. По месту жительства преступника были обнаружены украденные из квартиры вещи — обогреватель, сотовый телефон, продукты питания, куртка и кроссовки.