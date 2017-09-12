Смертельно опасный вирус проник в Россию из Китая

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Москва, 12 сентября. В течение осени на территории России ожидается вспышка заболеваемости опасным вирусом, который прибыл в Россию с территории Китая. Энтеровирус ECHO30, который называют «родственником Коксаки», быстрыми темпами распространяется за Уралом и в центральной части России.

На данный момент, сообщает «Ньюинформ», было зарегистрировано около 30 случаев потенциально смертельного заболевания. Агрессивная форма энтеровируса вызывает у пострадавших головную боль, высокую температуру, головокружение и тошноту.

Исследованием вирус занимаются в нескольких российских эпидемиологических НИИ, в том числе в Хабаровске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Идентифицированный около 20 лет назад вирус считается сейчас главной причиной возникновения серозного менингита — крайне тяжелого воспаления мозговых оболочек — по всему миру. Опасность представляет собой в первую очередь агрессивный штамм вируса ECHO30 h.

В текущем году пик активности вируса наблюдается в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе.