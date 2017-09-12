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Жители села под Горловкой: ВСУ уже прорыли окопы под Металлистом, люди уезжают
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    Жители села под Горловкой: ВСУ уже прорыли окопы под Металлистом, люди уезжают

    14:12  12 Сентября 2017
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    Террористам пенсию платить не нужно: 81-летняя женщина не может получить пособие из-за санкций СБУ

    Корреспондент Федерального агентства новостей побывал в небольшом посёлке на северо-западе Горловки. Местных жителей здесь не наберется и сотни. Бесконечные обстрелы со стороны ВСУ заставили мирных граждан покинуть свои дома и перебраться в более безопасные районы. Тех, кто всё же остались в своих домах, ежедневно обстреливают украинские военнослужащие. От артиллерийского огня жителям приходится укрываться в небольших погребах, где обычно хранят консервы и соленья. В подобных условиях людям приходится иногда и ночевать, потому что в темное время суток активизируется артиллерия ВСУ.

    Террористам пенсию платить не нужно: 81-летняя женщина не может получить пособие из-за санкций СБУ

    О ситуации в посёлке Доломитное расспрашиваем пенсионерку Любовь Викторовну Багирову. Вместе с женщиной проживают её муж-пенсионер и пожилая мама. Любовь Викторовна рассказала, что ее мама оказалась в санкционных списках службы безопасности Украины.

    Террористам пенсию платить не нужно: 81-летняя женщина не может получить пособие из-за санкций СБУ

    «Мы относимся к Артёмовскому району (ныне переименованный киевскими властями в Бахмутовский). Это Донецкая область. Маме 81 год. Попала в списки СБУ. Пенсию ей не платят, потому что она проживает на территории «террористов». Мы — «террористы», значит, нам платить не надо», — сетует женщина.

    Пенсионерка также рассказала, что украинские военные используют перемирие в своих корыстных целях, окапываясь в «серой» зоне.

    «Они уже роют окопы под Металлистом. За Металлистом роют. Военных даже люди уже замечают. Из Металлиста люди уезжают в Горловку», — рассказывает женщина.

    По словам Любови Викторовны, перемирие не соблюдается, хотя от снарядов мирное население стало страдать реже. «Падает за домами, в огородах. Недавно в окно в кухне «встряло». Пуля попала прямо в холодильник», — перечисляет женщина.

    Террористам пенсию платить не нужно: 81-летняя женщина не может получить пособие из-за санкций СБУ

    Как отмечают военнослужащие армии ДНР, украинская сторона наращивает военную военную мощь и стягивает технику, которая должна быть отведена на безопасное расстояние, как того требуют минские соглашения.

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    Автор: Андрей Тюнников
    #днр #украина #новороссия
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