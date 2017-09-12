Все школы Перми эвакуировали после анонимных звонков

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Пермь, 12 сентября. В Перми после анонимных сообщений о взрывных устройствах в некоторых учебных заведениях отменили все занятия во всех школах города.

«В целях безопасности сегодня занятия во всех школах Перми отменены», — цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы мэрии города.

Всего в городе было эвакуировано порядка 5,7 тысяч человек из семи школ и нескольких административных зданий в Перми из-за сообщения о взрывных устройствах.

В Перми неизвестный сообщил о якобы заложенных взрывных устройствах в нескольких школах и гимназиях, после чего на объекты выезжали правоохранители и сотрудники экстренных служб. Личности звонивших сейчас выясняются.

Ранее стало известно, что по Новосибирску прокатилась волна звонков о минировании зданий. Ночью из трех общественных мест эвакуировали людей.