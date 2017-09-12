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Путин поздравил ФК «Тотем» с открытием спортцентра в Красноярске
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    Путин поздравил ФК «Тотем» с открытием спортцентра в Красноярске

    14:00  12 Сентября 2017
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    Путин поздравил ФК «Тотем» с открытием спортцентра в Красноярске

    Москва, 12 сентября. Российский лидер Владимир Путин поздравил участников церемонии открытия многофункционального спортивного центра для красноярского детского футбольного клуба «Тотем», соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля. 

    Глава государства Владимир Путин назвал долгожданным событием открытие спортивного центра для ФК «Тотем».

    «Мировые лидеры среди команд детских домов и школ-интернатов получили современную, удобную площадку для тренировок, обучения и проведения матчей»,  — сказал президент, его слова приводятся в поздравительной телеграмме.

    Владимир Путин считает символичным тот факт, что здесь будет представлен кубок ЧМ-2018 по футболу. Он подчеркнул, что подготовка молодых звезд футбола, неординарных игроков, ориентированных на победу, начинается с детско-юношеского спорта.

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    Автор: Ирина Селезнева
    #владимир путин #россия
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