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Новости Сирии
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Политика
Посольство в Ираке прокомментировало смертный приговор гражданину России
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    Посольство в Ираке прокомментировало смертный приговор гражданину России

    13:46  12 Сентября 2017
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    Посольство в Ираке прокомментировало смертный приговор гражданину России

    Багдад, 12 сентября. Сообщения о том, что иракский суд приговорил гражданина России к смертной казни за участие в террористической группировке «Исламское государство»* (запрещена в России по решению Верховного суда) проверяют в российском посольстве в Ираке.

    На данный момент, как сообщил пресс-атташе посольства Дмитрий Петин, посольство не располагает информацией о смертном приговоре гражданину РФ в Ираке.

    «Мы проверяем данную информацию», — ответили в посольстве на запрос ТАСС.

    Посольство в Ираке прокомментировало смертный приговор гражданину России

    Напомним, ранее арабский телеканал Al Sumaria сообщил о смертном приговоре гражданину России в Ираке. Приговор, якобы, был вынесен во вторник высшей судебной коллегией Ирака. Предполагается, что он должен быть казнен через повешение.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Валентин Меликов
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