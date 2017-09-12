Посольство в Ираке прокомментировало смертный приговор гражданину России

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Багдад, 12 сентября. Сообщения о том, что иракский суд приговорил гражданина России к смертной казни за участие в террористической группировке «Исламское государство»* (запрещена в России по решению Верховного суда) проверяют в российском посольстве в Ираке.

На данный момент, как сообщил пресс-атташе посольства Дмитрий Петин, посольство не располагает информацией о смертном приговоре гражданину РФ в Ираке.

«Мы проверяем данную информацию», — ответили в посольстве на запрос ТАСС.

Напомним, ранее арабский телеканал Al Sumaria сообщил о смертном приговоре гражданину России в Ираке. Приговор, якобы, был вынесен во вторник высшей судебной коллегией Ирака. Предполагается, что он должен быть казнен через повешение.

* Организация запрещена на территории РФ.