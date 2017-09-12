Сирия сегодня: САА завершает операцию в Дейр эз-Зоре, ИГИЛ контролирует только 15% территории САР

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Сирия, 12 сентября. Сирийские военнослужащие завершают операцию по разгрому террористов ИГИЛ* (организация запрещена в России — прим. ФАН) под Дейр эз-Зором. Для полного освобождения Сирии от террористов осталось зачистить около 15% территории страны. Военные РФ доставили в САР более 50 тонн гумпомощи за неделю. Последние новости ближневосточной республики — в материале Федерального агентства новостей.

Завершение операции под Дейр эз-Зором

Военнослужащие правительственной армии Сирии при помощи союзников и активной поддержки ВКС РФ завершают активный этап операции по разгрому террористов ИГ* под стратегическим городом Дейр эз-Зор, заявил начальник штаба группировки войск ВС России в Сирии Александр Лапин.

«В настоящее время операция по освобождению города продолжается. Сирийские войска завершают разгром группировки ИГИЛ, которая блокировала северные и южные кварталы Дейр-эз-Зора», — подчеркнул российский военный.

Он также напомнил, что 5 сентября Дейр эз-Зор, который последние три года находился в плотном кольце осады террористов, был разблокирован сирийскими войсками под командованием генерала Хасана Сухела. По его словам, развивая атаку, штурмовые группы республиканской гвардии деблокировали также военный аэродром, где более тысячи военнослужащих десять месяцев находились в окружении.

ИГИЛ контролирует 15% территории Сирии

Лапин также отметил, что для полного завершения войны с террористами в Сирийской арабской республике, правительственным силам нужно зачистить около 15% территории страны.

«На сегодняшний день от боевиков незаконных вооруженных формирований освобождено 85% территории Сирии. До полного уничтожения ИГИЛ на территории Сирии осталось освободить около 27 тысяч квадратных километров территории республики», — подчеркнул российский военный.

Тем не менее, после разгрома ИГИЛ, сирийским военным придется вести боевые действия с представителями другой, не менее жестокой группировки «Джебхат ан-Нусра*» (запрещенная в России террористическая организация — прим. ред.). Напомним, за последние месяцы подконтрольная террористам территория значительно сократилась. При участии российских ВКС от террористов удалось освободить районы Хамы и Хомса, Латакию, Пальмиру и Алеппо. В настоящее время боевые действия протекают на востоке и в центре страны.

50 тонн гуманитарки для жителей САР

За минувшую неделю российские военнослужащие доставили в труднодоступные районы Сирийской арабской республики более 50 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщил начальник штаба группировки войск ВС РФ в Сирии генерал-лейтенант Александр Лапин.

«Только за последнюю неделю Центром по примирению враждующих сторон проведено шесть гуманитарных акций. Населению в труднодоступные районы доставлено продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости общим весом более 50 тонн», — подчеркнул офицер.

* Организация запрещена на территории РФ.