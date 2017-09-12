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Новости Сирии
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Политика
Баба Яга всегда против: Аксенов отреагировал на отношение ЕС к выборам в Крыму
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    Баба Яга всегда против: Аксенов отреагировал на отношение ЕС к выборам в Крыму

    13:30  12 Сентября 2017  /обновлено: 13:36  12 Сентября 2017
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    Баба Яга всегда против: Аксенов отреагировал на отношение ЕС к выборам в Крыму

    Симферополь, 12 сентября. Позиция парламентариев и должностных лиц Евросоюза по выборам в Крыму не впечатлила и не удивила. Об этом во вторник сообщил глава республики Сергей Аксенов. 

    Он считает, что так будет продолжаться и в дальнейшем, поскольку это их (ЕС — Прим.ред.) естественная позиция, передает РИА Новости

    «У них Баба Яга всегда против», — заявил Аксенов, отметив, что политика Евросоюза в течение долгого времени не удивляет. 

    Баба Яга всегда против: Аксенов отреагировал на отношение ЕС к выборам в Крыму

    Напомним, ранее стало известно, что Брюссель отказался признавать результаты голосования, прошедшего в минувшее воскресенье в Крыму и Севастополе. 

    В марте 2014 года Крым воссоединился с РФ по итогам референдума, на котором более 96% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. 

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    Автор: Дана Балан
    #крым #ес #аксенов
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