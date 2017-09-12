Баба Яга всегда против: Аксенов отреагировал на отношение ЕС к выборам в Крыму

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Симферополь, 12 сентября. Позиция парламентариев и должностных лиц Евросоюза по выборам в Крыму не впечатлила и не удивила. Об этом во вторник сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он считает, что так будет продолжаться и в дальнейшем, поскольку это их (ЕС — Прим.ред.) естественная позиция, передает РИА Новости.

«У них Баба Яга всегда против», — заявил Аксенов, отметив, что политика Евросоюза в течение долгого времени не удивляет.

Напомним, ранее стало известно, что Брюссель отказался признавать результаты голосования, прошедшего в минувшее воскресенье в Крыму и Севастополе.

В марте 2014 года Крым воссоединился с РФ по итогам референдума, на котором более 96% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.