Суд проверит законность приговора за убийство Немцова 10 октября

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Москва, 12 сентября. Законность приговора по делу об убийстве политика Бориса Немцова будет проверена Верховным судом России 10 октября.

По словам представителя суда, апелляционные жалобы на приговор Московского окружного военного суда в отношении фигурантов дела об убийстве Немцова будут рассмотрены в 9.30 10 октября судебной коллегией по делам военнослужащих, передает РИА Новости.

Напомним, ранее дочь Бориса Немцова обжаловала приговор в отношении пяти фигурантов дела об убийстве ее отца, осужденных к длительным срокам заключения.



