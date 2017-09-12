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Ученый из США назвал новую китайскую разработку «продуктом ошибочных замеров»
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    Ученый из США назвал новую китайскую разработку «продуктом ошибочных замеров»

    13:40  12 Сентября 2017  /обновлено: 15:43  12 Сентября 2017
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    Ученые усомнились в сенсационном двигателе из Китая, нарушающем законы физики

    Москва, 12 сентября. Американский физик Брайс Кассенти заявил об ошибочности выводов китайских физиков, похваставшихся новой разработкой. Ученый из США назвал выводы китайских коллег «продуктом ошибочных замеров».

    По словам ученого, выводы китайских коллег о EmDrive, вероятнее всего, основаны на ошибочных данных.

    «Если этот закон (третий закон Ньютона. — Прим. ФАН) будет нарушаться, то тогда вся современная физика, построенная на его базе, будет неправильной. Поэтому многие из нас считают, что все утверждения о работе EmDrive являются продуктом ошибочных замеров»,— заявил исследователь.

    Китай объявил о создании рабочего образца двигателя EmDrive, якобы нарушающего законы физики. Новость о создании китайского двигателя, работающего вопреки законам физики, вызвала оживленные обсуждения в научной среде. Как пишет британский таблоид ​Daily Mail, китайские исследователи считают возможным путешествие до края Солнечной системы за несколько месяцев благодаря такому двигателю.

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    Автор: Борис Любимов
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