Ученый из США назвал новую китайскую разработку «продуктом ошибочных замеров»

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Москва, 12 сентября. Американский физик Брайс Кассенти заявил об ошибочности выводов китайских физиков, похваставшихся новой разработкой. Ученый из США назвал выводы китайских коллег «продуктом ошибочных замеров».

По словам ученого, выводы китайских коллег о EmDrive, вероятнее всего, основаны на ошибочных данных.

«Если этот закон (третий закон Ньютона. — Прим. ФАН) будет нарушаться, то тогда вся современная физика, построенная на его базе, будет неправильной. Поэтому многие из нас считают, что все утверждения о работе EmDrive являются продуктом ошибочных замеров»,— заявил исследователь.

Китай объявил о создании рабочего образца двигателя EmDrive, якобы нарушающего законы физики. Новость о создании китайского двигателя, работающего вопреки законам физики, вызвала оживленные обсуждения в научной среде. Как пишет британский таблоид ​Daily Mail, китайские исследователи считают возможным путешествие до края Солнечной системы за несколько месяцев благодаря такому двигателю.