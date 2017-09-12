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Поджигателя кинотеатра «Космос» на Урале заставят заплатить за ремонт
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    Поджигателя кинотеатра «Космос» на Урале заставят заплатить за ремонт

    13:25  12 Сентября 2017  /обновлено: 13:28  12 Сентября 2017
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    Поджигателя кинотеатра «Космос» на Урале заставят заплатить за ремонт

    Екатеринбург, 12 сентября. Власти Екатеринбурга намерены взыскать материальный ущерб с поджигателя кинотеатра «Космос». Точная сумма, которую предстоит заплатить Денису Мурашову, пока неизвестна, определить ее должны до конца текущей недели.

    Заместитель главы администрации Вадим Дударенко уточнил, что восстановительные работы уже ведутся, а вместе с ними идет и подсчет ущерба. «На этой неделе мы получим сумму, которую планируем предъявить виновнику пожара», — отметил он.

    Дударенко также сообщил, что сейчас власти Екатеринбурга работают над поправками в «Паспорт по антитеррористической защищенности», составляя новые требования по обеспечению мер безопасности, пишет «Ура.ру».

    Напомним, 4 сентября Мурашов на автомобиле УАЗ-452 протаранил двери ККТ «Космос», после чего поджег машину. В салоне в этот момент находились три газовых баллона, две 200-литровых бочки с бензином и дрова. 

     

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    Автор: Алексей Громов
    #урал #екатеринбург #поджог
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