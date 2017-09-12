Ливан хочет сделать свою армию сильной благодаря российскому оружию

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Бейрут, 12 сентября. Ливанский премьер-министр Саад Харири рассчитывает, что его визит в Российскую Федерацию послужит приобретению российского оружия для армии Ливана. Об этом он заявил во вторник в ходе встречи с главой дипломатического ведомства России Сергеем Лавровым.

Он выразил надежду, что визит в Россию завершится возможным обсуждением закупки российского оружия, чтобы «сделать ливанскую армию более сильной и боеспособной».

Харири решительно подчеркнул, что целью его визита является развитие двустороннего сотрудничества во всех сферах, в том числе военной.

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