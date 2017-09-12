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Песков рассказал, чем руководствуется Россия в вопросе размещения миротворцев в Донбассе
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    Песков рассказал, чем руководствуется Россия в вопросе размещения миротворцев в Донбассе

    13:27  12 Сентября 2017  /обновлено: 13:33  12 Сентября 2017
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    Песков рассказал, чем руководствуется Россия в вопросе размещения миротворцев в Донбассе

    Москва, 12 сентября. Позиция России по Донбассу, включая размещение миротворческой миссии ООН, гибкая, но базируется на незыблемости минских соглашений, об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. 

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал инициативу Владимира Путина о размещении миротворцев ООН в Донбассе. Он отметил, что позиция Москвы гибкая, но базируется на незыблемости минских договоренностей. Кроме того, спикер Кремля добавил, что пока неизвестно, будет ли Россия предлагать своих военнослужащих на миссию Организации Объединенных Наций. 

    «Этого я не могу сказать, потому что модальность пока не определена», — пояснил Песков. 

    Пресс-секретарь пояснил, что речь идет о районах, где работают сотрудники ОБСЕ, главным образом, на линии разграничения в Донбассе. Отметим, что Россия направила главе Совбеза ООН соответствующий проект резолюции для консультаций сначала на уровне экспертов, а затем на уровне постоянных представителей стран-участниц организации.

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    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #дмитрий песков #донбасс #украина #минск
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