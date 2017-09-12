Новости Новороссии: Киев привел в боеготовность все части ВВС, в ОБСЕ признали отсутствие войск РФ в Донбассе

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Новороссия, 12 сентября. Вооруженные силы Украины привели в боевую готовность все части ВВС. За минувшие сутки украинские военные почти 30 раз нарушали «школьное перемирие» в Донбассе. Генсек ОБСЕ признал отсутствие российских войск в Донбассе. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Под прикрытием «школьного перемирия»

За минувшие сутки украинские военные 29 раз нарушали режим прекращения огня в Донбассе, заявили в оперативном командовании Донецкой народной республики.

«За прошедшие сутки ВС Украины 29 раз нарушили режим прекращения огня», — подчеркнули представители ДНР.

Сообщается, что под огонь украинских силовиков попали районы 12 населенных пунктов республики. Во время атаки ВСУ активно использовали минометы различных калибров, штатное вооружение бронетранспортеров, боевых машин пехоты, а также крупнокалиберное стрелковое вооружение.

Эти атаки привели к тому, что был серьезно поврежден жилой дом в поселке Трудовские Петровского района на западе Донецка. В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Напомним, с полуночи 25 августа на территории Донбасса действует соглашение о перемирии. Оно было согласовано в Минске участниками Контактной группы в преддверии нового учебного года, в связи с чем получило название «школьное».

Военных РФ в Донбассе нет

Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не может подтвердить присутствие российских военнослужащих на территории Донбасса. Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер.

«Когда меня спрашивают, присутствуют ли там российские объединения, то я, со ссылкой на информацию наших наблюдателей, говорю, что этих объединений там нет. Но мы видим наличие военного снаряжения извне. Кроме того, мы видим большое присутствие оборудования и топлива, оно тоже откуда-то прибыло», — отметил Заньер.

При этом Заньер подчеркнул, что украинская сторона зачастую пользуется военной техникой и нелетальным оружием, переданным Киеву его западными партнерами.

Ударная авиация Киева готова к бою

Почти все части Воздушных сил вооруженных сил Украины приведены в боевую готовность, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

«С целью проверки вопросов готовности к выполнению задач по назначению почти все боевые воинские части Воздушных сил Вооруженных сил Украины приведены в боевую готовность», — отмечают украинские военные.

При этом сообщается, что будет осуществляться призыв на учебные сборы резервистов оперативного резерва первой и второй очередей для доукомплектования этих воинских частей до полных штатов.

В настоящее время на Украине проводится ряд военных маневров. Ранее пресс-служба министерства обороны страны сообщила о начале командно-штабных учений Вооруженных сил Украины «Несокрушимая устойчивость — 2017» с привлечением войск и оперативных резервов. Будет ли это угрозой для жителей Донецкой и Луганской народных республик — пока не известно.