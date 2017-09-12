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Сына Ван Дамма задержали за хранение наркотиков и дебош
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    Сына Ван Дамма задержали за хранение наркотиков и дебош

    13:21  12 Сентября 2017
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    Сына Ван Дамма задержали за хранение наркотиков и дебош

    Нью-Йорк, 12 сентября. Сын американского актера Жан-Клода Ван Дамма был задержан полицией. Как сообщает портал TMZ, ему предъявлено несколько обвинений, в том числе и в хранении наркотических веществ.

    Согласно приведенной информации, задержание 21-летнего Николаса Ван Варенберга произошло в минувшее воскресенье в городе Темпе штата Аризона.

    Ранее в полицию обратились соседи Варенберга. По их словам, младший сын Ван Дамма повредил кабину лифта в здании, в котором он проживает. При этом он оставил кровавый след на пути к своей квартире, который и заметила прибывшая на место полиция.

    Правоохранители допросили Варенберга, а также его соседа, который признался, что сын актера угрожал ему ножом. В ходе обысков у Варенберга был найден нож и марихуана. В результате молодого человека задержали за хранение наркотиков и приспособлений для их употребления, незаконное удержание в заложниках, а также за нападением с оружием.

    Сына Ван Дамма задержали за хранение наркотиков и дебош

    Напомним, ранее полиция задержала почти 50 протестующих в Нью-Йорке.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #сша #полиция #наркотики #задержание #ван дамм
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