Гидность против разума: только ЕС способен заставить Украину отменить закон об образовании

В Избранное

МИД России подверг критике принятый на Украине закон об образовании. В российском дипломатическом ведомстве заявляют, что тотальная украинизация образования, задуманная Верховной радой, противоречит конституции страны.

В МИД РФ отметили, что такое решение приведет к «максимальному ущемлению интересов миллионов русскоязычных жителей Украины», а также к «насильственному установлению в многонациональном государстве моноэтнического языкового режима».

Напомним, что 5 сентября украинский парламент принял новый закон об образовании, согласно которому с 2018 года классы с преподаванием предметов на «языках национальных меньшинств» останутся только в начальной школе. С 2020 года преподавание в школах Украины планируется вести только на украинском языке. Ранее с критикой этого закона выступили правительство Венгрии и президент Молдавии.

По мнению главы Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, небольшой шанс убедить украинскую власть отказаться от реализации нового закона все еще имеется. Правда, для этого требуется жесткая и быстрая реакция со стороны Евросоюза.

«Для всех, кто хоть сколько-нибудь знаком с украинским законодательством, очевидно, что этот закон противоречит и конституции, и ратифицированной на Украине Европейской хартии о региональных и миноритарных языках. С этим нечего спорить. При этом реакция со стороны России и других стран, конечно, важна, но гораздо важнее официальная реакция европейских институтов. Пока ее не последовало», — заявил политолог в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

При этом, напоминает Погребинский, написать обращение в адрес Венецианской комиссии, Совета ЕС или любого другого властного органа Евросоюза может кто угодно: хоть частный гражданин, хоть общественная организация. С другой стороны, дабы это обращение точно прочли и обратили на него внимание, необходимо, чтобы оно поступило на официальном уровне.

Накануне МИД Венгрии отдал распоряжение своим дипломатам не поддерживать более украинские инициативы на международных площадках.

«Все это было достаточно жестко и правильно, но это не действует на украинскую власть и Петра Порошенко, который стоит перед необходимостью поставить свою подпись под пришедшим из Рады документом. Как были восприняты действия МИД Венгрии на Украине? «Ну, это же не президент сказал, всего лишь министр иностранных дел», — рассудили там. Пока ясной и жесткой реакции со стороны европейских институтов не последует, Порошенко может игнорировать все такие заявления», — продолжает Михаил Погребинский.

Вчера вечером стало известно, что Венгрия все же направила ноту протеста в связи с украинским законом об образовании в ООН, ОБСЕ и Европейскую комиссию. Прореагируют ли эти структуры на ситуацию оперативно, и удастся ли им остановить подписание и вступление в силу украинского закона об образовании — еще остается увидеть.

«Чтобы изменить ситуацию, нужны не эмоциональные заявления, а четкий юридический текст, где было бы заявлено, что украинский парламент принимает решения, которые прямо противоречат международным соглашениям. К примеру, даже в соглашении об ассоциации Украины и ЕС есть пункты, которые вступают в разногласие с новым законом об образовании. На них просто надо указать», — подводит итог Михаил Погребинский.

Заставить постмайданную власть отказаться от полной украинизации системы образования способно только внешнее давление, заключает политолог. Внутри самой страны — ни на общенациональном, ни на местном уровне — нет практически никаких ресурсов, чтобы противостоять инициативе Киева.