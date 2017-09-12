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Политика
ЕС создал сайт для информационного противодействия России
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    ЕС создал сайт для информационного противодействия России

    13:22  12 Сентября 2017
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    ЕС создал сайт для информационного противодействия России

    Брюссель, 12 сентября. Внешнеполитическая служба Евросоюза объявила о запуске нового сайта, который посвящен информационному противодействию России. Этот портал был создан в рамках программы «ЕС против дезинформации».

    По замыслу создателей, новый сайт должен стать единым источником, который будет направлен на решение проблемы «прокремлевской дезинформации», сообщает ТАСС. Информация будет предоставляться на английском, русском и немецком языках.

    Над созданием сайта трудилась оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям. Она была создана ЕС в марте 2015 года. В ее задачи входит «противодействовать искажению информации о политике Евросоюза» в русскоязычном медийном пространстве.

    Кроме этого, в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию о борьбе с пропагандой третьих стран, включая Россию. В документе «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон» среди угроз были названы российские СМИ.

    Глава России Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил российских журналистов с результативной работой. По словам президента РФ, данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. 

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    Автор: Рина Брусникина
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