ЕС создал сайт для информационного противодействия России

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Брюссель, 12 сентября. Внешнеполитическая служба Евросоюза объявила о запуске нового сайта, который посвящен информационному противодействию России. Этот портал был создан в рамках программы «ЕС против дезинформации».

По замыслу создателей, новый сайт должен стать единым источником, который будет направлен на решение проблемы «прокремлевской дезинформации», сообщает ТАСС. Информация будет предоставляться на английском, русском и немецком языках.

Над созданием сайта трудилась оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям. Она была создана ЕС в марте 2015 года. В ее задачи входит «противодействовать искажению информации о политике Евросоюза» в русскоязычном медийном пространстве.

Кроме этого, в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию о борьбе с пропагандой третьих стран, включая Россию. В документе «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон» среди угроз были названы российские СМИ.

Глава России Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил российских журналистов с результативной работой. По словам президента РФ, данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе.