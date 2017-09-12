Перебирают четки: Песков прокомментировал «сценарий» выдвижения Путина в президенты

В Избранное

Москва, 12 сентября. Публикации СМИ о двухэтапном выдвижении Владимира Путина в президенты России являются гипотетическими рассуждениями и гаданиями. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники написал, что в Кремле якобы разработали стратегию выдвижения Путина в президенты, которая подразумевает два этапа. На первом российский лидер публично объявит о согласии участвовать в выборах. На втором, как утверждает издание, запланировано выдвижение Путина как самовыдвиженца со сбором подписей в поддержку кандидата.

По мнению представителя Кремля, «политологи перебирают такие четки гипотетических возможностей в рамках законодательства».