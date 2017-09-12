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Перебирают четки: Песков прокомментировал «сценарий» выдвижения Путина в президенты
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    Перебирают четки: Песков прокомментировал «сценарий» выдвижения Путина в президенты

    13:21  12 Сентября 2017
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    Перебирают четки: Песков ответил на сообщения о выдвижении Путина в президенты

    Москва, 12 сентября. Публикации СМИ о двухэтапном выдвижении Владимира Путина в президенты России являются гипотетическими рассуждениями и гаданиями. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

    Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники написал, что в Кремле якобы разработали стратегию выдвижения Путина в президенты, которая подразумевает два этапа. На первом российский лидер публично объявит о согласии участвовать в выборах. На втором, как утверждает издание, запланировано выдвижение Путина как самовыдвиженца со сбором подписей в поддержку кандидата.

    Перебирают четки: Песков ответил на сообщения о выдвижении Путина в президенты

    По мнению представителя Кремля, «политологи перебирают такие четки гипотетических возможностей в рамках законодательства».

    «Да, в рамках законодательства можно идти от партии, можно идти самовыдвиженцем, ну и вот, все вот эти возможности перебирают, пытаясь гадать, какие варианты будут задействованы, в случае если президент примет решение идти на выборы», — прокомментировал эти предложения Песков.

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    Автор: Борис Любимов
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