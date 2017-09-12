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Песков о возможном участии Путина в выборах: Не надо забегать вперед
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    Песков о возможном участии Путина в выборах: Не надо забегать вперед

    14:55  12 Сентября 2017
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    Песков о возможном участии Путина в выборах: Не надо забегать вперед

    Москва, 12 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о начале формирования нового списка доверенных лиц главы государства Владимира Путина к выборам. По словам представителя Кремля, забегать вперед в этом вопросе никто не собирается, потому как российский лидер пока не объявлял о своем решении по участию в выборах 2018 года.

    «Это скорее пока такие политологические обсуждения», — отметил Песков.

    Пресс-секретарь напомнил, что существует установка Путина на то, чтобы работать и не поддаваться на преждевременные электоральные настроения. Поэтому администрация президента РФ руководствуется именно тем моментом, когда президент сам заявит о своем решении по возможному участию в выборах, уточнил Песков, передает RT.

    Песков о возможном участии Путина в выборах: Не надо забегать вперед

    Напомним, несколько дней назад Владимир Путин ответил на вопрос о своем участии в выборах в 2018 году.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #песков #выборы-2018
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