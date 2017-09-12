При принятии резолюции по КНДР Россия руководствовалась своими интересами — Песков

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Москва, 12 сентября. Позиция российской стороны при принятии резолюции СБ ООН по Северной Корее обусловлена интересами России — точки зрения РФ, Китая, Японии и Южной Кореи на ядерную проблему Пхеньяна схожи. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, естественно, позиция при принятии резолюции по КНДР главным образом обусловлена интересами Москвы.

«Также обусловлена тем, что Россия находится именно в том регионе, где происходят события, где мы видим серьезнейший рост напряженности, вызванный действиями Пхеньяна», — подчеркнул Песков.

Он также напомнил, что на минувшей неделе глава российского государства Владимир Путин контактировал с лидерами Китая, Японии, Южной Корея.