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Кремль обеспокоен расследованием ФБР в отношении Sputnik — Песков
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    Кремль обеспокоен расследованием ФБР в отношении Sputnik — Песков

    13:38  12 Сентября 2017
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    Кремль обеспокоен расследованием ФБР в отношении Sputnik — Песков

    Москва, 12 сентября. Кремль обеспокоен информацией о расследовании ФБР в отношении агентства Sputnik после допроса спецслужбами экс-сотрудника СМИ Эндрю Файнберга, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. 

    Новостной портал Yahoo News, ссылаясь на анонимные источники, сообщил, что ФБР допросило бывшего сотрудника Sputnik Эндрю Файнберга. Спецслужбы считают, что агентство якобы действует как инструмент  российской пропаганды и нарушает закон США об иностранных агентах. Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал эту информацию, отметив, что не располагает деталями.

    Однако подобные действия США «не говорят в пользу плюрализма мнений и свободы прессы». Песков добавил, что в данном случае речь идет о  «серьезных проблемах с цензурированием и с ограничением поля для работы прессы». Пресс-секретарь главы государства отметил, что это вызывает обеспокоенность Кремля. Песков добавил, что иностранные журналисты работают в России на законных основаниях и государство не противодействует их деятельности. 

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    Автор: Ирина Селезнева
    #сша #песков #фбр
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